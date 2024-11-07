На Украине разрешили военкомам взламывать квартиры для мобилизации мужчин

«Дали добро на проникновение в частную собственность — квартиры, дома, бизнес, предприятия. Заходить будут везде, где смогут! Ломать двери разрешено. Дети, инвалиды, пенсионеры… на всех плевать», — написал депутат Дмитрук.

На Украине разрешили военкомам взламывать квартиры для мобилизации мужчин. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на депутата Верховной рады Артема Дмитрука.

По его словам, готовятся квартирные обходы.

«Дали добро на проникновение в частную собственность — квартиры, дома, бизнес, предприятия. Заходить будут везде, где смогут! Ломать двери разрешено. Дети, инвалиды, пенсионеры… на всех плевать», — написал политик.

По его словам, военкомам дали полную свободу действий.