На трассе в Рязанской области иномарка насмерть сбила пешехода

Отмечается, что трагедия случилась в среду, 6 ноября, в Спасском районе на 17-ом километре трассы «Разбердеево — Устрань — Исады — Студенец».

На трассе в Рязанской области иномарка насмерть сбила пешехода. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что трагедия случилась в среду, 6 ноября, в Спасском районе на 17-ом километре трассы «Разбердеево — Устрань — Исады — Студенец».

По предварительной информации, мужчина на «Шкода Кодиак» наехал на 70-летнего пешехода.

Пострадавший скончался на месте происшествия.

Проводится проверка.