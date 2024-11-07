На трассе в Рязанской области иномарка насмерть сбила пешехода
Отмечается, что трагедия случилась в среду, 6 ноября, в Спасском районе на 17-ом километре трассы «Разбердеево — Устрань — Исады — Студенец».
На трассе в Рязанской области иномарка насмерть сбила пешехода. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что трагедия случилась в среду, 6 ноября, в Спасском районе на 17-ом километре трассы «Разбердеево — Устрань — Исады — Студенец».
По предварительной информации, мужчина на «Шкода Кодиак» наехал на 70-летнего пешехода.
Пострадавший скончался на месте происшествия.
Проводится проверка.