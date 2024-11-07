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На соревнования по биатлону в Рязанской области потратят 26,7 миллиона рублей
Соревнование «Гонка Чемпионов» пройдет 4 и 5 января 2025 года, Кубок России по биатлону — с 10 по 12 января 2025 года.

На соревнования по биатлону «Гонка Чемпионов» и Кубок России, которые пройдут в Рязанской области, потратят 26,7 миллиона рублей. Соответствующие четыре тендера опубликовали на сайте госзакупок.

В документах написано, что соревнование «Гонка Чемпионов» пройдет 4 и 5 января 2025 года, Кубок России по биатлону — с 10 по 12 января 2025 года.

Подрядчик должен предоставить сборно-разборные конструкции для трибун, осуществить их монтаж и демонтаж, осветить площадку. Также подрядчик установит видеоэкраны и сцену. Отмечается, что конструкции должны быть немецкой марки «LAYER».

Согласно документам, трибуны рассчитаны на девять тысяч зрителей.

Заказчик работ — спортивная школа по зимним видам спорта «Алмаз». Подрядчиков уже определили. Ими стали екатеринбургское ИП Баталова Анжелика и ООО «Управляющая Компания «Инвестиционный парк».