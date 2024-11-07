Мэрия попросила рязанцев не парковаться на нескольких улицах города

Просьба связана с работами по озеленению города и благоустройством Скорбященского проезда.

Мэрия попросила рязанцев не парковаться на нескольких улицах города. Сообщение появилось в Telegram-канале администрации.

Из-за работ по озеленению в центре города автомобилистов просят освободить от парковки частного транспорта участки дорог по улице Свободы от улицы Радищева до улицы Маяковского в период с 08.00 8 ноября до 17.00 12 ноября и по улице Яхонтова от улицы Есенина до улицы Свободы в период с 07.00 8 ноября до 19.00 12 ноября.

Помимо этого, из-за работ по благоустройству на Скорбященском проезде автомобилистов просят освободить от парковки частного транспорта участок дороги по Скорбященскому проезду от улицы Халтурина до дома № 1-а с 06.00 до 13.00 8 ноября. Отмечается, что в этот же период по участку будет ограничено движение транспорта.