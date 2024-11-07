Лавров: Москва готова прислушаться к здравым идеям из Евросоюза по Украине

По словам министра, на данный момент из Брюсселя и других «столиц единой Европы» слышны только заявления о безальтернативности «формулы Зеленского». Лавров отметил, что эта формула ведет в тупик.

Москва готова прислушаться к здравым идеям из Евросоюза по Украине. Об этом глава российского МИД заявил в четверг, 7 ноября, его слова приводит ТАСС.

«Если будут конкретные здравые идеи, мы будем готовы к ним прислушаться, но их пока нет», — сказал Лавров.

По словам министра, на данный момент из Брюсселя и других «столиц единой Европы» слышны только заявления о безальтернативности «формулы Зеленского». Лавров отметил, что эта формула ведет в тупик.