ГАИ проведет рейд «Тонировка» в Рязанской области

За нарушение грозит штраф в размере 500 рублей.

В четверг, 7 ноября, в Рязанской области сотрудники ГАИ проведут рейд «Тонировка». Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что инспекторы будут останавливать автомобили, стекла которых не соответствуют установленным требованиям.

В региональной ГАИ напомнили, что за нарушение грозит штраф в размере 500 рублей. Кроме того, за невыполнение законных требований сотрудников полиции законодательством предусмотрено наказание вплоть до административного ареста на срок до 15 суток.