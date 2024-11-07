А что в кино? «Любовь Советского Союза», «В баню!» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

«Любовь Советского Союза» — историческая драма о поколении тридцатых, на чью долю выпало недолгое счастье и великое испытание. Роли в фильме исполнили Ангелина Стречина, Роман Васильев, Кирилл Кузнецов, Алена Бабенко, Игорь Петренко и другие.

«Поймай собаку, если сможешь» — новогодняя семейная комедия режиссера Анны Курбатовой. Главные роли в фильме сыграли Глюк’Ozа, Антон Богданов, Константин Крюков, Дмитрий Хрусталев и Полина Айнутдинова.

«В баню!» — комедия, главный герой которой, Иван, попадает на чемпионат России по банному спорту. Главные роли в фильме сыграли Михаил Тройник, Федор Лавров, Юлия Александрова и Юрий Ицков.

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