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Врачи рязанской ОКБ экстренно выезжали в Касимов, чтобы спасти жизнь пациенту
В этот день из-за плохой погоды вертолеты не летали. Везти пациента на машине в Рязани нельзя было. Пациент мог погибнуть от малейшей нагрузки.

Врачи рязанской ОКБ экстренно выезжали в Касимов на операцию. Об этом в среду, 6 ноября, сообщили в группе медучреждения во «ВКонтакте».

Как указано в посте, в приемный покой Касимовского ММЦ обратился пациент с острой болью. Мужчину осмотрели несколько специалистов, провели ряд обследований. Выяснилось, что у пациента аневризма аорты [аномальное расширение одного из участков самого крупного кровеносного сосуда в организме — прим.ред.] с разрывом и кровотечением.

«Повреждение [аорты] ведет к неминуемой гибели. Счет пошел на часы», — уточнили в посте.

Отмечается, что в тот день из-за плохой погоды вертолеты не летали. Везти пациента на машине в Рязань было запрещено. Мужчина мог погибнуть от малейшей нагрузки.

Консилиум Касимовского ММЦ решил создать выездную бригаду и везти необходимое оборудование к пациенту.

«А его поверьте немало. Чего стоит только CATS-аппарат, позволяющий собирать кровь пациента и направлять сразу ему же. У больного, к тому же, была редкая группа. Мы [врачи ОКБ] быстро собрались и на двух машинах выдвинулись в Касимов», — говорится в сообщении.

Врачи ОКБ взяли все необходимое оборудование, искусственный протез аорты и запас крови. Операция длилась четыре часа. Пациент выжил.

«Мы были единой командой и сделали все возможное. Пациент жив! Впереди очень трудный период, но на данном этапе мы сделали все возможное», — заключили в посте.

Фото: группа «Областная клиническая больница. Рязань» во «ВКонтакте»