В США заявили, что Украина проиграет в конфликте с Россией независимо от выборов

Основная причина этого заключается в превосходстве российских военных возможностей над украинскими, что не позволяет Киеву вести конфликт на истощение.

В США заявили, что Украина проиграет в конфликте с Россией независимо от выборов. ОБ этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на американский журнал Responsible Statecraft.

Как отмечается в статье, Украине не смогут помочь никакие поставки оружия и затягивание боевых действий.

Основная причина этого заключается в превосходстве российских военных возможностей над украинскими, что не позволяет Киеву вести конфликт на истощение.