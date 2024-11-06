В США заявили, что Украина проиграет в конфликте с Россией независимо от выборов
Основная причина этого заключается в превосходстве российских военных возможностей над украинскими, что не позволяет Киеву вести конфликт на истощение.
В США заявили, что Украина проиграет в конфликте с Россией независимо от выборов. ОБ этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на американский журнал Responsible Statecraft.
Как отмечается в статье, Украине не смогут помочь никакие поставки оружия и затягивание боевых действий.
Основная причина этого заключается в превосходстве российских военных возможностей над украинскими, что не позволяет Киеву вести конфликт на истощение.