В Рязанской области завершилось расследование дела об организации азартных игр

Деятельность соучастников была пресечена полицейскими в ноябре 2022 года. Общий доход от незаконной деятельности превысил 12,5 млн рублей.

В Рязанской области завершилось расследование дела об организации азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

С декабря 2019 года по ноябрь 2022 года группа лиц организовывала на территории Рязани азартные онлайн-игры с использованием компьютерного оборудования в снятом в аренду помещении.

Деятельность соучастников была пресечена полицейскими в ноябре 2022 года. Общий доход от незаконной деятельности превысил 12,5 млн рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Советский районный суд города Рязани.