В Рязанской области владельца земельного участка оштрафовали на 200 тысяч

В собственности ООО «Транссеверлес» находится земельный участок площадью 201 га. Он расположен в вблизи села Малое Агишево в Шацком районе. Сотрудники Россельхознадзора проверили, как владелец соблюдает законодательство.

В Рязанской области владельца участка оштрафовали на 200 тысяч рублей за нарушения. Об этом 6 ноября сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

В собственности ООО «Транссеверлес» находится земельный участок площадью 201 га. Он расположен в вблизи села Малое Агишево в Шацком районе. Сотрудники Россельхознадзора проверили, как владелец соблюдает законодательство.

Выяснилось, что общество не выполнило установленные требования и обязательные мероприятия по улучшению, защите земель и охране почв от ветровой, водной эрозии.

ООО «Транссеверлес» привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 200 тысяч рублей. Нарушителю выдали предписание об устранении нарушений.