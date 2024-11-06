В Рязанской области группу мужчин осудили за разбойные нападения и грабежи

Суд назначил им наказание от 7 до 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, одному из осужденных также назначен штраф в размере 110 тыс. рублей.

В Рязанской области группу мужчин осудили за разбойные нападения и грабежи. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным следствия, в феврале 2023 года четверо мужчин, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, через окно проникли в дом в Михайловском районе. Дома находилась женщина, к которой они применили насилие. Мужчины похитили из жилища материальные ценности на общую сумму более 230 тыс. рублей.

В тот же период времени, в Шиловском районе, в ночное время, мужчины проникли в частные дома местных жителей. Опасаясь за свою жизнь, потерпевшие передали подсудимым материальные ценности — деньги, банковскую карту и телефоны. Сумма ущерба составила более 50 тысяч рублей.

Суд назначил им наказание от 7 до 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, одному из осужденных также назначен штраф в размере 110 тыс. рублей.