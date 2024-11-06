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В Рязани после пожара, в котором погиб молодой военный, восстановили входную арку в ЦПКиО
Напомним, ночью 26 сентября на улице Братиславской неустановленный водитель за рулем автомобиля «Ауди 100» столкнулся с припаркованной «Шкодой Октавией», после этого автомобиль «Ауди» продолжил движение и врезался в входную группу ЦПКиО и загорелся.

В Рязани после пожара, в котором погиб молодой военный, восстановили входную арку в ЦПКиО. Об этом сообщает пресс-служба муниципального центра управления города Рязани.

Арку восстановили со стороны улицы Братиславской. Фасад арки оштукатурили и покрасили.

Отмечается, что следующим этапом станет восстановление букв входной группы.

Напомним, ночью 26 сентября на улице Братиславской неустановленный водитель за рулем автомобиля «Ауди 100» столкнулся с припаркованной «Шкодой Октавией», после этого автомобиль «Ауди» продолжил движение и врезался в входную группу ЦПКиО и загорелся.

Водитель скончался на месте. Стало известно, что прохожие пытались достать мужчину из пылающего автомобиля, но ему зажало ноги.