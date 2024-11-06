В Рязани осудят работника правоохранительных служб за разглашение гостайны

ФСБ установила, что фигурант дела разгласил сведения, ставшие ему известными в рамках осуществления служебной деятельности.

В Рязани осудят работника правоохранительных служб за разглашение гостайны. Об этом сообщила редакции РЗН. Инфо пресс-служба УФСБ по региону.

ФСБ установила, что фигурант дела разгласил сведения, ставшие ему известными в рамках осуществления служебной деятельности.

За разглашение государственной тайны должностному лицу грозит уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до четырех лет.