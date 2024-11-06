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В Рязани мужчина угнал автомобиль с парковки ТЦ
Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

В Рязани мужчина угнал автомобиль с парковки ТЦ. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

В полицию обратился 25-летний житель Рязани с заявлением о краже автомобиля ВАЗ-2110 с парковки торгового центра, расположенного в Дядькове. Выяснилось, что мужчина оставил машину на стоянке из-за неисправности, однако отремонтировать ее на месте или переместить быстро не смог из-за нехватки времени. Через неделю он обнаружил, что остававшийся без присмотра автомобиль пропал.

Полицейские узнали, что к краже причастен 32-летний местный житель. Он приметил на парковке машину, которая оставалась там несколько дней и решил, что пропажу обнаружат не скоро. На своем автомобиле он отбуксировал ВАЗ-2110 в другое место, а затем продал в небольшой автосервис для разборки на запчасти.

Полицейские вернули авто владельцу.

Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.