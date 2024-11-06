В России ужесточат контроль за оборотом масел и автозапчастей из-за подделок

Отмечается, что контрафактную продукцию хотят блокировать при продаже на кассах.

В России ужесточат контроль за оборотом масел и автозапчастей из-за высокого уровня подделок. Об этом пишут «Известия».

Отмечается, что контрафактную продукцию хотят блокировать при продаже на кассах. А на все виды техжидкостей и деталей для машин намерены распространить обязательную маркировку.

Предложения о новых мерах уже направлены в Минпромторг и правительство.