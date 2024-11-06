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В России хотят обязать авиакомпании сажать детей со взрослыми
Минтранс предложил обязать авиакомпании сажать детей до 14 лет вместе со взрослыми.

В России хотят обязать авиакомпании сажать детей со взрослыми. Об этом в среду, 6 ноября, сообщил «Ъ».

Как указано в публикации, Минтранс предложил обязать авиакомпании сажать детей до 14 лет вместе со взрослыми. Исключением могут быть ситуации, когда к моменту регистрации свободных совместных мест не осталось.

Отмечается, что на данный момент правила носят рекомендательный характер и только для пассажиров с детьми до 12 лет.