В России хотят обязать авиакомпании сажать детей со взрослыми

Минтранс предложил обязать авиакомпании сажать детей до 14 лет вместе со взрослыми.

В России хотят обязать авиакомпании сажать детей со взрослыми. Об этом в среду, 6 ноября, сообщил «Ъ».

Как указано в публикации, Минтранс предложил обязать авиакомпании сажать детей до 14 лет вместе со взрослыми. Исключением могут быть ситуации, когда к моменту регистрации свободных совместных мест не осталось.

Отмечается, что на данный момент правила носят рекомендательный характер и только для пассажиров с детьми до 12 лет.