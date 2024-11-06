В Кремле сообщили, как победа Трампа отразится на СВО

Отмечается, что Америка может сыграть ключевую роль в завершении конфликта.

В Кремле выразили надежду, что избрание Дональда Трампа президентом США повлияет на ситуацию на Украине. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Отмечается, что Америка может сыграть ключевую роль в завершении конфликта.

Песков подчеркнул, что изменение внешнеполитического курса США под руководством нового президента может стать определяющим фактором в процессе урегулирования украинского кризиса.