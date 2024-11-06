В Клепиковском районе ликвидировали несанкционированную свалку
Ее площадь составляла 30 кв. метров.
В Клепиковском районе ликвидировали несанкционированную свалку. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Прокуратура Клепиковского района Рязанской области провела проверку соблюдения законодательства об охране окружающей среды и природопользования. Выяснилось, что вблизи домов №№ 37-39 по улице Ленина в Спас-Клепиках действует несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов общей площадью более 30 кв м.
Прокуратура обязала орган местного самоуправления ликвидировать свалку.
Судом требования надзорного органа удовлетворены, нарушения устранены.