В Клепиковском районе ликвидировали несанкционированную свалку

Ее площадь составляла 30 кв. метров.

В Клепиковском районе ликвидировали несанкционированную свалку. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Прокуратура Клепиковского района Рязанской области провела проверку соблюдения законодательства об охране окружающей среды и природопользования. Выяснилось, что вблизи домов №№ 37-39 по улице Ленина в Спас-Клепиках действует несанкционированная свалка твердых коммунальных отходов общей площадью более 30 кв м.

Прокуратура обязала орган местного самоуправления ликвидировать свалку.

Судом требования надзорного органа удовлетворены, нарушения устранены.