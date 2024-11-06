В Касимове санитарку местной больницы объявили в розыск

Санитарка Касимовского ММЦ 38-летняя Ольга Рыбакова с 31 октября не выходит на связь с близкими. Женщину объявили в розыск.

В Касимове санитарку местной больницы объявили в розыск. Об этом сообщает паблик «Типичный Касимов».

Санитарка Касимовского ММЦ 38-летняя Ольга Рыбакова с 31 октября не выходит на связь с близкими. Женщину объявили в розыск.

Ее приметы: рост 160-174 см, средней полноты телосложение, светло-русые волосы. голубые глаза.

Отмечается, что на правой руке у женщины шрам от ожога.

О ее местонахождении просят сообщать в полицию или по телефону 102, 02.