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В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на обучение родителей
По мнению депутата Колунова, распространение маткапитала на образование отцов и матерей напрямую повлияет на обеспеченность семей. Чем человек образованнее, тем выше у него зарплата, и тем лучше благосостояние семьи.

В Госдуме предложили разрешить тратить маткапитал на обучение родителей. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на депутата Сергея Колунова.

Отмечается, что проект рассмотрит Минтруда.

По мнению депутата, распространение маткапитала на образование отцов и матерей напрямую повлияет на обеспеченность семей. Чем человек образованнее, тем выше у него зарплата, и тем лучше благосостояние семьи.