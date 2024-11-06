В фотоловушку Окского заповедника попала рысь с котятами

По словам старшего научного сотрудника Надежды Панковой, в 2024 году рысь редко попадала в фотоловушки. Сотрудники думали, что звери, обитавшие в заповеднике, ушли или погибли.

В фотоловушку Окского заповедника попала рысь с двумя котятами. Об этом в среду, 6 ноября, сообщили в официальной группе заповедника во «ВКонтакте».

По словам старшего научного сотрудника Надежды Панковой, в 2024 году рысь редко попадала в фотоловушки. Сотрудники думали, что звери, обитавшие в заповеднике, ушли или погибли.

Однако 5 ноября в фотоловушку попала рысь с двумя котятами. Они родились весной. Отмечается, что котята сейчас ходят с матерью на охоту.

«Отец не помогает матери кормить котят и бродит своими охотничьими тропами, хотя их участки обитания пересекаются. Вся забота о подрастающих детях лежит на крепких мохнатых плечах матери. Охотиться ей приходится раза в два-три больше, чем самцу. Одной взрослой рыси пойманного зайца хватило бы на несколько дней, а детям подавай по зайцу в день, не меньше», — заключила Панкова.

Фото: группа «Окский государственный природный заповедник» во «ВКонтакте»