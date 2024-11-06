В доме в центре Москвы произошел пожар

В доме в центре Москвы произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

В среду, 6 ноября, по данным канала, в доме в центре Москвы произошел взрыв бытового газа, после начался пожар. По данным канала, в момент ЧП в квартире был мужчина, он не пострадал. Огонь распространяется на четвертом и пятом этажах.

Однако по данным АО «Мосгаз», сетевой газ не является причиной инцидента в многоквартирном доме в центре столицы. По предварительной информации, в доме произошло замыкание электропроводки. На месте работают оперативные службы.