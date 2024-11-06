В Центробанке высказались о возможном повышении ключевой ставки
В ЦБ заявили, что повышение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров не предопределено, однако его вероятность очень высока.
В Центробанке высказались о возможном повышении ключевой ставки. Сообщение появилось на сайте регулятора.
В ЦБ заявили, что повышение ключевой ставки на ближайшем заседании совета директоров не предопределено, однако его вероятность очень высока.
Напомним, на заседании 25 октября, Центробанк повысил ключевую ставку до рекордного уровня — 21% годовых.