Стали известны даты проведения итоговых сочинений в Рязани

В 2024—2025 учебном году итоговое сочинение или изложение проводится: 4 декабря 2024 года, 5 февраля 2025 года, 9 апреля 2025 года.

Стали известны даты проведения итоговых сочинений и изложений в Рязани. Соответствующее объявление опубликовали в газете «Рязанские ведомости».

В 2024—2025 учебном году итоговое сочинение или изложение проводится: 4 декабря 2024 года, 5 февраля 2025 года, 9 апреля 2025 года.

Для сдающих итоговую аттестацию экстерном сочинение проведут 4 декабря.

Результаты итогового сочинения будут известны не ранее чем через 12 дней после 4 декабря и 5 февраля и не ранее чем через 8 дней после 9 апреля.