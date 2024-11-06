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Совфед одобрил несколько законов о незаконной миграции
В среду, 6 ноября, Совфед одобрил ужесточение наказания за организацию незаконной миграции, организованной группой лиц.

Совфед одобрил несколько законов о незаконной миграции. Об этом сообщает РИА Новости.

В среду, 6 ноября, Совфед одобрил ужесточение наказания за организацию незаконной миграции, организованной группой лиц или в целях совершения тяжких или особо тяжких преступлений на территории РФ. Максимальное наказание за указанные нарушения предлагается установить в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Помимо этого, Совет Федерации одобрил закон, разрешающий внесудебную блокировку информации, связанной с нелегальными услугами в сфере миграции. Сайты с такой информацией смогут блокировать.