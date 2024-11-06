Скончалась рязанская журналистка Алевтина Тарасова

Она умерла на 72-м году жизни.

Скончалась рязанская журналистка Алевтина Тарасова. Она умерла на 72-м году жизни. Об этом в среду, 6 ноября, сообщила «Новая газета — Рязань».

Алевтина Тарасова пришла работать на Рязанское областное радио в 1972-м году. Ей тогда было 19 лет. С начала 90-х она работала собственным корреспондентом по Рязанской области на молодом российском ТВ.

«Сюжеты Алевтины Тарасовой выходили в телеэфире федеральных „Вестей“, но она продолжала снимать и для родной телекомпании „Ока“. Была постоянным автором радиоканала „От первого лица“. По-нынешнему это назвали бы стримом. Но это был радиострим, восемь часов в прямом эфире. И не просто на радио — на „Радио России“ — главной станции постсоветского пространства, с аудиторией в сто с лишним миллионов — радиоточки еще работали во всех домах и квартирах», — говорится в сообщении.

Фото: «Новая газета — Рязань»