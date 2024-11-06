Сбер: персональные данные около 90% россиян оказались в открытом доступе
Основным источником утечек оказались интернет-магазины и медучреждения.
Персональные данные около 90% россиян оказались в открытом доступе. Об этом заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
По его словам, около 3,5 млрд строк находится в открытом доступе, и уже где-то около 90% взрослого населения, к сожалению, в той или иной части какие-то персональные данные имеет в открытом доступе.
Кузнецов отметил, что утечки данных не происходят из кредитных организаций. Он подчеркнул, что основным источником утечек оказались интернет-магазины и медучреждения.