Сбер: персональные данные около 90% россиян оказались в открытом доступе

Основным источником утечек оказались интернет-магазины и медучреждения.

Персональные данные около 90% россиян оказались в открытом доступе. Об этом заявил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, около 3,5 млрд строк находится в открытом доступе, и уже где-то около 90% взрослого населения, к сожалению, в той или иной части какие-то персональные данные имеет в открытом доступе.

Кузнецов отметил, что утечки данных не происходят из кредитных организаций. Он подчеркнул, что основным источником утечек оказались интернет-магазины и медучреждения.