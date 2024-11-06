Рязанская ГАИ обратилась к жителям из-за изменения погоды

Отмечается, что в регионе 6 ноября ожидается гололедица и перепад температур.

Рязанская ГАИ обратилась к жителям из-за изменения погоды. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в регионе 6 ноября ожидается гололедица и перепад температур.

«В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток», — написано в посте.