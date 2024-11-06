Рязанцы снова пожаловались на работу общественного транспорта

По словам жителей, они ждут вечером транспорт около часа.

Рязанцы снова пожаловались на работу общественного транспорта. Пост об этом в среду, 6 ноября, опубликовали в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

Автора публикации возмутила работа маршрутов №№ 46 и 75.

«В Кальное едут один за одним. А в Канищево когда собираются? Я понимаю, время 22:00, но не целый час стоять и ждать… А при [температуре] минус 30 градусов совсем не будет транспорта? Есть управа на все это безобразие?» — задался вопросом автор поста.