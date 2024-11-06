Рязанцы смогут увидеть противостояние Марса

Планета привлекает внимание своим характерным красным оттенком.

Рязанцы смогут увидеть противостояние Марса. Соответствующий пост появился в группе «Rznastro».

Отмечается, что к середине января 2025 года Марс достигнет своей максимальной яркости, составив -1,38m.

Планета привлекает внимание своим характерным красным оттенком.

Начинать наблюдения за Марсом можно уже сейчас, так как ночи становятся темнее.

С 20 ноября 2024 года планета будет сближаться с Луной.