Рязанцы смогут увидеть противостояние Марса
Планета привлекает внимание своим характерным красным оттенком.
Рязанцы смогут увидеть противостояние Марса. Соответствующий пост появился в группе «Rznastro».
Отмечается, что к середине января 2025 года Марс достигнет своей максимальной яркости, составив -1,38m.
Планета привлекает внимание своим характерным красным оттенком.
Начинать наблюдения за Марсом можно уже сейчас, так как ночи становятся темнее.
С 20 ноября 2024 года планета будет сближаться с Луной.