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Россияне будут отдыхать на Новый год 11 дней подряд
Отмечается, что последняя рабочая неделя этого года будет шестидневной, но с 29 декабря начнутся новогодние каникулы.

Россияне будут отдыхать на Новый год 11 дней подряд. Об этом пишет Газета.RU со ссылкой на юриста Валентину Яковлеву.

Отмечается, что последняя рабочая неделя этого года будет шестидневной, но с 29 декабря начнутся новогодние каникулы.

На работу нужно будет выйти только 9 января.

Совпадающие с праздниками выходные дни будут перенесены на пятницу, 2 мая, и среду, 31 декабря 2025 года.