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Российский союз строителей посетил объекты ГК «Зеленый сад»

Российский союз строителей посетил объекты ГК «Зеленый сад». Об этом сообщает пресс-служба компании.

Исполнительная дирекция Российского союза строителей (РСС) побывала в Рязани с рабочим визитом. Заместители исполнительного директора организации Константин Кижель и Андрей Школьников встретились с министром строительного комплекса Маратом Султановым, представителями Союза строителей Рязанской области.

Речь шла об укреплении взаимодействия с региональными строительными организациями и властями. Также внимание уделили вопросам поддержки строительных компаний, увеличению объемов ввода жилья и инфраструктурных объектов, улучшению условий для привлечения инвестиций в строительство. На встрече приняли решение о совместной работе над вопросами доступности строительных материалов и технологий, особенно тех, что производятся в Рязанской области.

Помимо этого, на встрече обсуждались перспективы привлечения рязанских производителей к масштабным проектам, реализуемым в Москве в других крупных городах.

Участники московской делегации также посетили несколько объектов группы компаний «Зеленый сад». Экскурсии провели по жилым комплексам ITower, «Еврокласс», Pride Park и Discovery. Представители РСС осмотрели и недавно установленный памятник князю Олегу Рязанскому. Представители Союза высоко оценили работу «Зеленого сада» по созданию современной и комфортной среды для проживания, благоустройство дворов, создание на их территории абсолютно безопасной и безбарьерной среды.

Отмечается, что в следующем году Правление РСС планирует провести в Рязани большое выездное заседание, что станет важным шагом для поддержки и популяризации строительной отрасли в нашем регионе.