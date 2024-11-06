Российские войска начали наступление на времевском направлении с востока

Отмечается, что главной цель российской армии на этом направлении является логистический пункт ВСУ, который сосредоточен в селах Времевка и Великая Новоселка.

Российские войска начали наступление на времевском направлении Запорожской линии фронта с востока. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сопредседателя координационного совета по интеграции новых регионов Владимира Рогова.

По его словам, теперь наступление начато и с востока со стороны Шахтерского и Золотой Нивы, освободили за последние сутки более 30 квадратных километров.

Отмечается, что главной цель российской армии на этом направлении является логистический пункт ВСУ, который сосредоточен в селах Времевка и Великая Новоселка.