Российская армия освободила два населенных пункта в ДНР

ВС России освободили Антоновку и Максимовку в ДНР.

Российская армия освободила два населенных пункта в ДНР. Об этом в среду, 6 ноября, сообщили в Минобороны.

ВС России освободили Антоновку и Максимовку в ДНР.

Также российские войска нанесли поражение цеху производства беспилотников, объектам энергетики и топливной инфраструктуры, используемых для обеспечения ВСУ.

ПВО РФ за сутки сбили украинский самолет МиГ-29, четыре снаряда РСЗО HIMARS и 23 украинских беспилотника.