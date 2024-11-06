Правительство РФ поддержало проект об усилении наказания за пропаганду нацизма

Хотят ввести новый вид административного наказания за пропаганду нацистской атрибутики и символики экстремистских организаций — обязательные работы.

Правительство РФ поддержало проект об усилении наказания за пропаганду нацизма. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на собственный источник.

Хотят ввести новый вид административного наказания за пропаганду нацистской атрибутики и символики экстремистских организаций — обязательные работы.

Изменения предлагается внести в статью 20.3 КоАП РФ.