Полицейские поймали 43-летнего рязанца за серию краж со взломом

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела.

Полицейские поймали 43-летнего рязанца за серию краж. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что в полицию обратился работник супермаркета, расположенного в деревне Баграмово Рыбновского района. Обнаружились следы взлома входной двери магазина. Из торгового зала пропали товары.

Оперативники установили, что к преступлению причастен 43-летний житель Рыбного.

В ходе расследования полицейские выяснили, что подозреваемый причастен еще к двум кражам.

В Рязани была взломана торговая палатка на улице Интернациональной, а также два автомобиля, припаркованных на Новаторов.

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела.