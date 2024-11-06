Полицейские поймали 43-летнего рязанца за серию краж со взломом
В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела.
Полицейские поймали 43-летнего рязанца за серию краж. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что в полицию обратился работник супермаркета, расположенного в деревне Баграмово Рыбновского района. Обнаружились следы взлома входной двери магазина. Из торгового зала пропали товары.
Оперативники установили, что к преступлению причастен 43-летний житель Рыбного.
В ходе расследования полицейские выяснили, что подозреваемый причастен еще к двум кражам.
В Рязани была взломана торговая палатка на улице Интернациональной, а также два автомобиля, припаркованных на Новаторов.
В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела.