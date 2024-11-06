Песков рассказал, каким будет следующий президент России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» ответил на вопрос, каким будет следующий президент России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на федеральном просветительском марафоне «Знание. Первые» ответил на вопрос, каким будет следующий президент России. Об этом в среду, 6 ноября, сообщил «Коммерсантъ».

"Такой же, как Путин", — сказал Песков.

Он добавил, что в любом случае выбор остается за народом.