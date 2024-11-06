NYT спрогнозировала победу Трампа на выборах в США

По подсчетам издания, он заручится поддержкой от 251 до 336 выборщиков, а его конкурентка от Демократической партии Камала Харрис — от 202 до 287.

Кандидат от республиканцев Дональд Трамп может одержать победу на президентских выборах с вероятностью 88%. Об этом пишет РБК со ссылкой на газету The New York Times.

По подсчетам издания, он заручится поддержкой от 251 до 336 выборщиков, а его конкурентка от Демократической партии Камала Харрис — от 202 до 287.

Напомним, для победы необходимо набрать 270.