Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 06
Чтв, 07
Птн, 08
ЦБ USD 98.22 0.16 07/11
ЦБ EUR 105.71 -1.18 07/11
Нал. USD 97.70 / 97.93 06/11 18:25
Нал. EUR 105.10 / 106.30 06/11 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
От «Востока» до «Химволокна». Названия остановок в Рязани, которые пот...
Остановки общественного транспорта в Рязани сохраняют с...
6 часов назад
1 005
Что приготовить? Спросите Шефмаркет!
«Шефмаркет» запустил доставку в Рязани полтора месяца н...
25 октября 13:03
16 816
В Рязанском драмтеатре состоялась премьера спектакля «Зажги чайник»
Пьеса по-хорошему странная. Некоторые рязанцы уходили с...
23 октября 16:14
19 346
В Рязани прокуратура требует у господрядчика вернуть аванс в полмиллиа...
Второго сентября торжественно открылось реконструирован...
22 октября 15:14
22 796
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
На Солнце снова произошла вспышка высшего класса X
Балл события, согласно измерениям, составляет X2.4.

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил, что на Солнце снова произошла мощная вспышка. Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам Богачева, вспышка высшего X балла зарегистрирована на Солнце в среду, 6 ноября, в 16:30 после недельного перерыва, связанного с временным спадом солнечной активности. Балл события составил X2.4.

Собеседник агентства уточнил, что вспышку зафиксировали почти точно по центру солнечного диска в области наиболее эффективного воздействия на Землю.

«Текущее событие вписывается в общий растущий тренд и, скорее всего, является не последним на этой неделе. В настоящее время существуют риски еще более крупных событий в ближайшие сутки-двое», — сказал Богачев.

Ранее в ночь на пятницу, 1 ноября, произошла вспышка высшего балла.