На Солнце снова произошла вспышка высшего класса X

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил, что на Солнце снова произошла мощная вспышка. Об этом он рассказал РИА Новости.
По словам Богачева, вспышка высшего X балла зарегистрирована на Солнце в среду, 6 ноября, в 16:30 после недельного перерыва, связанного с временным спадом солнечной активности. Балл события составил X2.4.
Собеседник агентства уточнил, что вспышку зафиксировали почти точно по центру солнечного диска в области наиболее эффективного воздействия на Землю.
«Текущее событие вписывается в общий растущий тренд и, скорее всего, является не последним на этой неделе. В настоящее время существуют риски еще более крупных событий в ближайшие сутки-двое», — сказал Богачев.
Ранее в ночь на пятницу, 1 ноября, произошла вспышка высшего балла.