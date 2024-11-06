На Солнце снова произошла вспышка высшего класса X

Балл события, согласно измерениям, составляет X2.4.

Руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщил, что на Солнце снова произошла мощная вспышка. Об этом он рассказал РИА Новости.

По словам Богачева, вспышка высшего X балла зарегистрирована на Солнце в среду, 6 ноября, в 16:30 после недельного перерыва, связанного с временным спадом солнечной активности. Балл события составил X2.4.

Собеседник агентства уточнил, что вспышку зафиксировали почти точно по центру солнечного диска в области наиболее эффективного воздействия на Землю.

«Текущее событие вписывается в общий растущий тренд и, скорее всего, является не последним на этой неделе. В настоящее время существуют риски еще более крупных событий в ближайшие сутки-двое», — сказал Богачев.

Ранее в ночь на пятницу, 1 ноября, произошла вспышка высшего балла.