Минтранс рекомендовал рязанцам «переобуть» автомобили
В минтрансе заявили, что менять шины на зимние нужно, когда среднесуточная температура воздуха достигнет +5 градусов. Также в ведомстве отметили, что по закону эксплуатация транспортных средств на летней резине запрещается с декабря по февраль.
Минтранс рекомендовал рязанцам «переобуть» автомобили. Об этом сообщает пресс-службу регионального ведомства.
В минтрансе заявили, что менять шины на зимние нужно, когда среднесуточная температура воздуха достигнет +5 градусов. Также в ведомстве отметили, что по закону эксплуатация транспортных средств на летней резине запрещается с декабря по февраль.
Штрафы за нарушение составляют 500 рублей.
В минтрансе также напомнили, что зимние шины должны быть установлены на всех колесах автомобиля.