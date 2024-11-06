Минтранс рекомендовал рязанцам «переобуть» автомобили

В минтрансе заявили, что менять шины на зимние нужно, когда среднесуточная температура воздуха достигнет +5 градусов. Также в ведомстве отметили, что по закону эксплуатация транспортных средств на летней резине запрещается с декабря по февраль.

Минтранс рекомендовал рязанцам «переобуть» автомобили. Об этом сообщает пресс-службу регионального ведомства.

В минтрансе заявили, что менять шины на зимние нужно, когда среднесуточная температура воздуха достигнет +5 градусов. Также в ведомстве отметили, что по закону эксплуатация транспортных средств на летней резине запрещается с декабря по февраль.

Штрафы за нарушение составляют 500 рублей.

В минтрансе также напомнили, что зимние шины должны быть установлены на всех колесах автомобиля.