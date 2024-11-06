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Государственный Рязанский приборный завод награжден медалью «Рязань — город трудовой доблести»

В День народного единства Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) наградили медалью «Рязань — город трудовой доблести».

На торжественном мероприятии, которое состоялось в Муниципальном культурном центре, глава муниципального образования, председатель Рязанской городской Думы Татьяна Панфилова и глава администрации города Рязани Виталий Артемов вручили генеральному директору АО «ГРПЗ» Борису Виноградову медаль «Рязань-город трудовой доблести».

«Мы гордимся тем, что Рязанский приборный завод отметили такой высокой наградой. Это оценка самоотверженного труда трудового коллектива нашего предприятия и его вклада в приближение Великой Победы. За время Великой Отечественной войны наш завод выпустил 64 планёра А-7, 195 планёров Г-11, 538 подвесных кабин, тысячи авиалыж и запчастей для летательных аппаратов. Производственные достижения более 1000 тружеников предприятия были отмечены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» — отметил генеральный директор АО «ГРПЗ» Борис Виноградов.

Медаль «Рязань — город трудовой доблести» — форма поощрения и общественного признания высоких заслуг граждан и организаций перед городом Рязанью и его жителями. Решение о награждении было принято 26 сентября 2024 года на заседании Рязанской городской Думы. Государственный Рязанский приборный завод отмечен в числе десяти организаций — правопреемников предприятий, которые осуществляли свою деятельность на территории города в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Они внесли вклад в достижение Победы, обеспечивая бесперебойное производство военной и гражданской продукции, функционирование транспортной инфраструктуры, организаций здравоохранения, образования, культуры города, подготовку кадров и иные нужды фронта и тыла.