35-летнего рязанца лишили водительского удостоверения из-за наркотиков
Экспертиза обнаружила у него признаки психического расстройства с формированием наркотической зависимости.
35-летнего рязанца лишили водительского удостоверения из-за наркотиков. Об этом сообщила прокуратура региона.
Отмечается, что в отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.
Экспертиза обнаружила у него признаки психического расстройства с формированием наркотической зависимости.
Прокуратура района в судебном порядке добилась прекращения действия права на управление транспортными средствами.