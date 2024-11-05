В среду в Рязани отключат холодную воду на двух улицах
Холодной воды не будет c 09:00 до 12:00
В Рязани в среду, 6 ноября, отключат холодную воду на двух улицах из-за ремонтных работ. Об этом
Холодной воды не будет c 09:00 до 12:00 по адресам:
- улица Новоселов, дома №№ 23 корпус 1, 25, 25 корпус 1, 27, 27 корпус 1, 29, 31, 31 (МКУ Управление по делам ГОЧС г. Рязани), 31а, 33 корпус 2 (ГБУ РО МФЦ Рязанской области), 33 корпус 1, 33 корпус 2, 33 корпус 3, 33 корпус 4, 33а (ГБУ РО Городской клинический родильный дом № 1), 35, 35 корпус 1, 35 корпус 2, 35 корпус 3, 35 корпус 4;
- улица Тимакова, дома №№ 9 (МБОУ Школа № 63), 9 (МБУ СШ Фаворит), 11, 13, 15/23, 15/23 (ГБУ РО СП № 1).