В среду в Рязани отключат холодную воду на двух улицах

Холодной воды не будет c 09:00 до 12:00

В Рязани в среду, 6 ноября, отключат холодную воду на двух улицах из-за ремонтных работ. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Холодной воды не будет c 09:00 до 12:00 по адресам: