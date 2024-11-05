В Совфеде предложили ввести льготный проезд на электричках для школьников и студентов

Не во всех субъектах России «есть даже 50% скидка на проезд в пригородных электричках».

В Совфеде предложили ввести льготный проезд на электричках для школьников и студентов до 18 лет. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сенатора Наталию Косихину.

Она отметила, что не во всех субъектах России «есть даже 50% скидка на проезд в пригородных электричках, несмотря на то, что зачастую дети вынуждены ездить на занятия из населенного пункта в региональный центр и обратно в будние дни».