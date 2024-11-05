В Шиловском районе прошел турнир по мини-футболу, посвященный погибшему Василию Фомину
3 и 4 ноября в физкультурно-спортивном комплексе «Арена» прошел областной турнир по мини-футболу среди юношеских команд, посвященный памяти первого главы администрации Шиловского района Василия Фомина. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.
В соревнованиях приняли участие команды: «Фаворит» (Рязань), «Спарта» (Новомосковск Тульская область), «Спартак» (Ряжск), ФК «Рязань» (Рязань), «Академия футбола» (Моршанск Тамбовская область), «Юниор» (Касимов), «Атлет» (Шацк), «Евпатий Коловрат» (Спасск), «Аксень» (Ухолово) и «Добрыня» (Шилово).
В торжественной церемонии награждения приняли участие председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов, замглавы администрации Шиловского района Людмила Агафонова, начальник отделения Федеральной службы безопасности в Шиловском районе Михаил Сгадлев, директор ГАУ ДО РО «СШ «Арена» Дмитрий Владимирович Конуркин.
Лучшими в номинациях признаны футболисты:
- «Лучший игрок» — Михаил Пракин («Спартак», Ряжск);
- «Лучший нападающий» — Артем Копылов («Юниор», Касимов);
- «Лучший защитник» — Иван Ярюкин («Академия футбола», Моршанск);
- «Лучший вратарь» — Ярослав Хлапов («Добрыня», Шилово).
Победители и призеры серебряного кубка:
- 1 место — команда «ФК Рязань» (Рязань);
- 2 место — команда «Фаворит» (Рязань);
- 3 место — команда «Спарта» (Новомосковск).
Победители и призеры золотого кубка:
- 1 место — команда «Добрыня» (Шилово);
- 2 место — команда «Юниор» (Касимов);
- 3 место — команда «Спартак» (Ряжск);
- 3 место — команда «Академия футбола» (Моршанск).