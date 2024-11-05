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В Шиловском районе прошел турнир по мини-футболу, посвященный погибшему Василию Фомину

В Шиловском районе прошел турнир по мини-футболу, посвященный погибшему Василию Фомину

3 и 4 ноября в физкультурно-спортивном комплексе «Арена» прошел областной турнир по мини-футболу среди юношеских команд, посвященный памяти первого главы администрации Шиловского района Василия Фомина. Об этом сообщает пресс-служба регионального минспорта.

В соревнованиях приняли участие команды: «Фаворит» (Рязань), «Спарта» (Новомосковск Тульская область), «Спартак» (Ряжск), ФК «Рязань» (Рязань), «Академия футбола» (Моршанск Тамбовская область), «Юниор» (Касимов), «Атлет» (Шацк), «Евпатий Коловрат» (Спасск), «Аксень» (Ухолово) и «Добрыня» (Шилово).

В торжественной церемонии награждения приняли участие председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, министр физической культуры и спорта Рязанской области Владислав Фролов, замглавы администрации Шиловского района Людмила Агафонова, начальник отделения Федеральной службы безопасности в Шиловском районе Михаил Сгадлев, директор ГАУ ДО РО «СШ «Арена» Дмитрий Владимирович Конуркин.

Лучшими в номинациях признаны футболисты:

  • «Лучший игрок» — Михаил Пракин («Спартак», Ряжск);
  • «Лучший нападающий» — Артем Копылов («Юниор», Касимов);
  • «Лучший защитник» — Иван Ярюкин («Академия футбола», Моршанск);
  • «Лучший вратарь» — Ярослав Хлапов («Добрыня», Шилово).

Победители и призеры серебряного кубка:

  • 1 место — команда «ФК Рязань» (Рязань);
  • 2 место — команда «Фаворит» (Рязань);
  • 3 место — команда «Спарта» (Новомосковск).

Победители и призеры золотого кубка:

  • 1 место — команда «Добрыня» (Шилово);
  • 2 место — команда «Юниор» (Касимов);
  • 3 место — команда «Спартак» (Ряжск);
  • 3 место — команда «Академия футбола» (Моршанск).