В Рязанской области появился «Центр карьерного долголетия»

Для участников проекта «Активное долголетие» в регионе создан «Центр карьерного долголетия». Об этом сообщает губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

Помимо занятий спортом и творчеством рязанцы старшего возраста учатся новым специальностям и сами делятся профессиональными секретами с молодежью.

В центре реализуется более 150 образовательных программ. Специалисты обучают новым профессиям, помогают выстроить карьеру или монетизировать хобби. Уже более 500 участников проекта начали реализовывать себя в новых сферах.

Там же открыли «Школу цифровой грамотности». Рязанцы старшего возраста учатся пользоваться компьютерами и смартфонами, чтобы использовать госуслуги, сервисы и социальные сети. Отдельное внимание уделяется защите от мошенничества.