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В Рязанской области полицейские проведут рейд «Детское кресло»
Сотрудники ГИБДД проверят водителей на соблюдение правил перевозки детей-пассажиров.

Во вторник, 5 ноября, в Рязанской области полицейские проведут рейд «Детское кресло». Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Сотрудники ГИБДД проверят водителей на соблюдение правил перевозки детей-пассажиров.

Отмечается, что возить ребенка младше семи лет в машине или кабине грузового автомобиля можно только с помощью детского кресла.

Детей от семи до 11 лет должны перевозить с использованием ремней безопасности. На переднем сидении легкового автомобиля — с удерживающей системой.

За нарушение правил предусмотрен штраф 3 000 рублей.