В Рязанской области детей-сирот будут сопровождать постинтернатные воспитатели

За каждого выпускника интерната воспитатель ежемесячно будет получать две тысячи 422 рубля.

В Рязанской области детей-сирот будут сопровождать постинтернатные воспитатели. Соответствующий законопроект опубликовали на сайте регионального правительства.

За каждого выпускника интерната воспитатель ежемесячно будет получать две тысячи 422 рубля.

Согласно проекту, постинтернатным воспитателем, могут стать россияне, достигшие возраста 30 лет. Они должны проживать на территории Рязанской области и иметь не ниже среднего профобразования. Для того, чтобы стать подобным воспитателем, надо подготовить ряд документов: заявление, паспорт, справки от нарколога и психиатра, о судимости, документ об образовании. Для воспитателей создадут реестр.

В проекте закона указано, что сопровождать и поддерживать выпускников интерната будут до 23 лет.

Цель сопровождения — содействие сироте в соцадаптации и помощь в развитии навыков самостоятельной жизни. Воспитатель может быть назначен выпускнику только с его согласия.