В России подорожают новогодние елки

Если зимой 2023 сосны и ели продавали в среднем за 1000 рублей за метр, то зимой 2024 они обойдутся покупателям уже в 1200—1500 рублей

В России подорожают живые новогодние елки. Об этом во вторник, 5 ноября, сообщила «Парламентская газета».

По словам участников рынка, опрошенных изданием, если зимой 2023 сосны и ели продавали в среднем за тысячу рублей за метр, то зимой 2024 они обойдутся покупателям уже в 1200—1500 рублей.

Больше всего в этом году, как указано в публикации, подорожают премиальные импортные деревья. Цена на них вырастет не менее чем на 20 процентов. В 2023 году пихта стоила восемь тысяч рублей за метр. В 2024-м цена на нее начинается от 10 тысяч рублей за метр.

Как сказал владелец одной из крупнейших в России сети магазинов живых елок Владислав Пухарев, подорожание обусловлено ростом издержек на логистику: премиальные европейские пихты доставляются в Россию «серым импортом» через сопредельные страны. Помимо этого, в конечную цену для потребителя закладываются колебания курса.

Руководитель магазина, специализирующегося на продажах премиальных новогодних деревьев, Юрий Реснянский добавил, что цены на импортные деревья вырастут, но не критично: от двух до 10 процентов.

Кроме того, подорожают и российские ели и сосны. Отмечается, что на рост цен влияют инфляция, подорожание топлива, складов, рост зарплат в питомниках и у заготовителей.

По словам Пухарева, отечественные деревья подорожают примерно на 10 процентов. В прошлом году метровое дерево обходилось в среднем в тысячу рублей, а в этом — в 1200—1500 рублей. Он добавил, что елки наиболее ходового размера — от полутора до двух метров. Они будут стоить в пределах 2000-2500 рублей.

Уточняется, что дефицита не будет, живую новогоднюю елку сможет купить любой желающий. Традиционно отечественные ели привозят из Пермского края, а русскую сосну — из Самары и Челябинской области.